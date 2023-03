Əməkdar artist, ud ifaçısı Yasəf Eyvazov vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, bu gün dünyasını dəyişib.

Məlumatı mərhumun bacısı oğlu, Əməkdar artist Rəşad İlyasov da təsdiqləyib.

Y.Eyvazovun uzunsürən xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Y.Eyvazov Xalq artisti Şəfiqə Eyvazovanın qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.