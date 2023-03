Sosial şəbəkə lideri "Meta" növbəti ixtisar dalğasına başlayır

“Facebook” və “İnstaqram”ın sahibi "Meta" yeni bir ixtisar dalğası planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Bloomberg”də məlumat yer alıb. Məlumatda bildirilir ki, şirkət bu həftə minlərlə işçisini ixtisar edəcək.

Dünyanın ən böyük sosial şəbəkə şirkəti "Meta", daha məhsuldar olma hədəfi ilə ötən ilin noyabr ayında işçilərinin 13%-ni işdən çıxarmışdı.

Fevral ayında “Bloomberg”ə danışan mənbə bildirib ki, ilk böyük ixtisar dalğasında 11 min işçini vəzifəsindən çıxaran şirkətin hədəfləri arasında “üfüqiləşmə” hədəfi də mövcuddur. Bu hədəfə uyğun olaraq şirkət tərəfindən əhəmiyyətli görülməyən bütün işçilər ixtisar edilmişdi.

Bu dəfəki ixtisarlar isə maliyyə hədəflərinə xidmət edir və bu addımın “üfüqiləşmə” ilə əlaqəsi yoxdur.

Reklam gəlirlərində azalma müşahidə edilən və hazırda virtual reallıq platforması olan “Metaverse” dünyasına diqqəti yönəldən "Meta" rəhbərliyi şöbə rəhbərlərindən işdən çıxarıla biləcək şəxslərin siyahısını da istəyib. Bu ixtisar dalğasının önümüzdəki həftə yekunlaşacağı gözlənilir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Mark Zukenberq 2023-cü ili "Meta" üçün “məhsuldarlıq ili” adlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.