Baku TV Martın 4-də Bakının Xətai rayonu ərazisində yerləşən “Bravo” hipermarketindəki bankomatların olduğu ərazidə inkassasiya xidmətinə olan silahlı basqın nəticəsində həyatını itirən Həşimov Rüfət Rahib oğlunun ailəsindən videoreportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə üzvləri Rüfətin itkisini ürəkağrısı ilə dilə gətiriblər.

Həmin videoreportajı təqdim edirik:

