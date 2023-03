Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva instaqram hesabında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

“Hər bir qadına möhkəm cansağlığı, tükənməz sevgi, sevinc dolu günlər və səadət arzulayıram!”.

