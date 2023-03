Naxçıvanda taksi ilə toqquşan avtomobil aşdı - FOTO

Naxçıvan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saatlarında şəhərin Nizami küçəsində qeydə alınıb.

71-BD-066 dövlət nömrə nişanlı “KIA Cerato” markalı avtomobil 68-TA-085 dövlət nömrə nişanlı taksi ilə toqquşub.

Qəza nəticəsində “KIA” markalı avtomobil aşıb.

Həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, 1997-ci il təvəllüdlü Naxçıvan şəhər sakini İsmayıl Əliyev xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti sabitdir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

