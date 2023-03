Aktrisa Sevinc Əliyeva kamera qarşısına keçərək cazibədar fotosessia etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi uzun dərin yarıqlı libasda şəkillərini sosial media hesabında paylaşıb.

S. Əliyeva xanımları 8 Mart münasibətilə təbrik edərək, “Gözəl qadın duyğu, sevgi, ehtiras və fədakarlıqdır...”, - deyə, qeyd edib.

