Hatayda rəsmi dairələr zəlzələ nəticəsində çadır şəhərciyində məskunlaşmaq məcburiyyətində qalan qadınlara 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə gül hədiyyəsi paylayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Qadınlara edilən kiçik sürpriz təqdir edilib.

