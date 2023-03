Sibel Can ona bayraq verən gənclə belə rəqs etdi - VİDEO

Məşhur türk müğənni Sibel Canın 8 Mart – Dünya Qadınlar Günündəki Bakı konserti baş tutub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi Bakı Konqres Mərkəzində azərbaycanlı pərəstişkarları qarşısında səhnə alıb.

Tədbirin giriş hissəsində Türkiyədə baş verən zəlzələ qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sibel konsertdə “Daşlı qala”, “Ayrılıq”, “Sən gəlməz oldun” kimi Azərbaycan mahnılarını səsləndirib. Sevilən ulduz səhnədə Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını dalğalandırıb. Sibel bayrağı ona verən gənci səhnəyə çıxararaq, birlikdə Azərbaycan mahnısına rəqs edib.

İfaçı, həmçinin, 8 Mart münasibətilə başda Birinci xanım Mehriban Əliyeva olmaqla, bütün qadınlara təbrik ünvanlayıb. Sibel bundan əlavə, yeni yaşına qədəm qoyan “Liatris Holding”in rəhbəri, iş xanımı Ruhiyyə Əliyevanı da təbrik edib. Sənətçi konsertin sonlarına yaxın tamaşaçılar tərəfindən ona verilən gülləri R. Əliyevaya bağışlayıb.

Müğənni gecə boyunca lirik mahnılara üstünlük verib.

Qeyd edək ki, S. Can tədbirdən əldə olunan gəliri AFAD-a bağışlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.