Şimali Kipr Türk Respublikasının (KKTC) prezidenti Ersin Tatar futbol oynayan zaman yerə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, top oynayan gənclərə yaxınlaşaraq əllə atılan topa kəllə vurmaq istəyib. Bu zaman o müvazinətini saxlaya bilməyərək yerə yıxılıb.

