Bayram günü Azərbaycanda baş vermiş yol qəzalarının sayı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, martın 8-də respublikanın avtomobil yollarında ölüm və xəsarətlə nəticələnən 8 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb. Hadisələrin biri piyadavurma, ikisi isə toqquşma olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.