Sənətçinin paylaşımı gündəm oldu - Avtobusda qadına toxunan... / VİDEO

Türkiyəli sənətçi İbrahim Tatlısesin qızı Dilan Çıtakın heyvanlara verilən işgəncələrə reaksiyası gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, insanların bu əməlləri qəbuledilməzdir. Sənətçi qeyd edib ki, o heyvanlara qarşı çox həssasdır. Sənətçi heyvanları bəzi insanlarla müqayisə edib və heyvanları daha üstün hesab etdiyini qeyd edib.



“İllərdir danışdığımız şey budur; Hansı insana etibar edə bilərsiniz? Təcavüz edən insana, pozğunluq edən insana, uşağa təcavüz edən insana, avtobusda qadının arxasına toxunana... Hansı heyvanın bunu etdiyni görürsən?” – sənətçi deyib.

