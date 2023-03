​Gürcüstanda etirazlara səbəb olan qanun layihəsi geri çəkildi

Gürcüstanda etirazlara səbəb olan xarici agentlər barədə qanun layihəsi parlamentdən geri çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hakim “Gürcü arzusu” partiyası və “Xalqın gücü” ictimai hərəkatı birgə bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, qanun layihəsinə yalandan “Rusiya qanunu” damğası vurularaq birinci oxunuşda qəbul edilməsi ictimaiyyətə Avropa kursundan uzaqlaşmaq kimi təqdim edilib.

“Biz cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumət olaraq dəstəklədiyimiz qanun layihəsini geri götürmək qərarına gəldik. Gərginlik səngiyəndən sonra qanun layihəsinin nə üçün qəbul edildiyini ictimaiyyətə daha yaxşı izah edəcəyik” - açıqlamada deyilir.

