Ərdoğanın seçki öncəsi İNANILMAZ PLANI

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında apreldə görüş təşkil etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü, professor Çağrı Erhan deyib. O “Lenta.ru”ya müsahibəsində bildirib ki, Ərdoğanın Rusiya və Ukrayna liderlərini bir araya gətirməsi elə də asan deyil.

Çünki, buna mane olmaq üçün Qərb Ərdoğana təzyiq göstərir. Onun sözlərinə görə, Ərdoğanın məqsədi heç olmasa bir dəfə tərəfləri xarici müdaxilə olmadan bir araya gətirməkdir.

