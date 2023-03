"Ötən il Azərbaycan vasitəsilə tranzit 75 faizdən çox artıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da Bakıda işə başlayan “Dünya bu gün: Çağırışlar və ümidlər” mövzusunda X Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxışında bildirib.

“Bizim müasir infrastrukturumuz var. İndi bu, heç vaxt olmadığı qədər vacibdir”, - deyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan həmçinin daşımaların təhlükəsizliyini təmin edir.

