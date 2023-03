Polşa Ukraynaya MiQ-29 qırıcı təyyarələrini göndərməyə razılıq verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Poşla Prezidenti Andjey Duda deyib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Polşanın Ukraynaya 10 “Leopard-2” tankını təhvil verdiyi barədə məlumat yayılmışdı.

