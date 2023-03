PSJ-də baş məşqçi postuna əsas namizəd bəlli oldu

ransanın PSJ klubu baş məşqçisi Kristofer Qaltyeni istefaya göndərə bilər.

Metbuat.az "Relevo" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisinin prezidenti Nasser Əl-Xəlaifi 57 yaşlı mütəxəssisin taleyini həll etmək üçün bu gün klub rəhbərliyi ilə görüşəcək.

O, komandanın Almaniya "Bavariya"sına qarşı UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsindəki oyunlarından narazı qalıb.

Ölkə çempionu Qaltye ilə vidalaşmaq qərarına gəlsə, almaniyalı Tomas Tuxel onun yerinə əsas namizəd olacaq.

Qeyd edək ki, PSJ "Bavariya"ya 0:1 və 0:2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Tuxel 2018 - 2020-ci illərdə Fransa təmsilçisinin sükanı arxasında olub.

