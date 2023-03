Təxminən bir ay əvvəl "Qalatasaray" futbol klubuna transfer olan italyan futbolçu Nikolo Zaniolo eşq həyatı ilə də gündəmdədir.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, məşhur futbolçunun adı bu səfər türkiyəli aktrisa Burcu Özberk ilə çəkilib.

Belə ki, Nikolo Zaniolo Burcu Özberki “instagram”da izləməyə başlayıb

Qeyd edək ki, Zaniolo və Özberk cütlüyünün bir-birini izləməsi sosial mediada geniş müzakirə olunub.

