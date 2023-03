Rusiya son beş ayda Ukrayna ərazisinə 821 raket atıb

Rusiya son 5 ayda Ukrayna ərazisinə 7,5 milyard dollarlıq 821 raket atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Ukrayna KİV-i yayıb.

Bildirilib ki, martın 9-da Rusiya Ukraynaya 81, yaxud 438000000 - 581000000 dollar dəyərində raket atıb.

Məlumata görə, ötən sutkada Rusiya Ukraynaya 28 “Х-101/Х-555”, 20 “Kalibr”, 6 “Х-22”, 6 “Х-47 "Кинжал", 8 “Х-31П; X-59”, 13 “С-300” raketi atıb, 8 “Shahed-136/131” dronla hücum edib.

Qeyd edək ki, İrana məxsus “Shahed-136/131” dronunun birinin qiyməti 20 000 - 50 000 dollardır.

