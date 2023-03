Ötən il Azərbaycanda etik davranış qaydalarını pozduğu üçün cəzalandırılan polis əməkdaşlarının sayı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lent.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, etik davranış qaydalarını pozduğu üçün 186 əməkdaşa intizam tənbehi verilib. Onlardan 23-ü daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric olunub, 22-i tutduğu vəzifədən azad edilib, 141-i barəsində digər məsuliyyət tədbirləri görülüb.

