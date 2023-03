QMİ-nin səlahiyyətli nümayəndəsi, din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin vəfatından sonra Məşədi Dadaş Məscidində cümə namazı qılanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacı Şahin Həsənlidən sonra Məşədi Dadaş Məscidində cümə namazı saat 13:00-da Hacı Elbrus Kərimov tərəfindən qılınacaq.

