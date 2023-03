Türk lirəsi ABŞ dolları qarşısında rekord dərəcədə ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb. Belə ki, 1 ABŞ dolları 18,9620 lirə təşkil edib.

Qeyd olunur ki, Türkiyənin milli valyutasının dəyərdən düşməsi investorların bu ilin fevralında ölkədə baş vermiş güclü zəlzələlərin iqtisadi nəticələri barədə qiymətləndirmələri ilə bağlıdır.

