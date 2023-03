14-cü çağırış Ümum-Çin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının (parlament) birinci sessiyasının nümayəndələri yekdilliklə Si Cinpinin üçüncü beşillik müddətə Çin Sədri seçilməsinin lehinə səs veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ Xinhua ” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, səsvermədə 2 952 nəfər iştirak edib.

