Ədalət Vəliyev Natiq Cəfərli ilə görüşdü

Prezident Administrasiyasında Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevlə Respublikaçı Alternativ (REAL) Partiyası Siyasi Komitəsinin üzvü Natiq Cəfərli görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə REAL-ın rəsmi fesybuk hesabında məlumat verilib. Görüşdə ölkədəki siyasi-ictimai vəziyyət və qanunvericilik prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, dialoqun inkişaf etdirilməsinin vacibliyi bir daha bildirilib.

Qeyd edək ki, partiya sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, 5 min üzvdən ibarət siyahı hökumətə təqdim olunmasa, REAL-ın dövlət qeydiyyatının ləğv ediləcək.

