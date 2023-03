Məşhur musiqiçi, DJ Hardvell bu il Bakıda keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün Bakıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BŞH) verilən məlumata görə, o, aprelin 29-da çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi 28 - 30 aprelə təsadüf edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.