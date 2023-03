İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi Mehriban Rəsulovaya vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəsulova Dövlət Məşğulluq Agentliyində Peşə hazırlığı departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

