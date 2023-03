Ehtiyatsızlıq doğmanı öldürür - 17 sürücü həyat yoldaşının ölümünə səbəb olub

2022-ci il ərzində yol verilən qayda pozuntuları zaman baş verən qəzalar ailə faciələri ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi, polis polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev bildirib ki, 17 sürücü öz həyat yoldaşının, 5 sürücü atasının, 6 sürücü anasının, 3 sürücü qardaşının, 2 sürücü bacısının, 7 sürücü oğlunun, 2 sürücü qızının ölümünə səbəb olub:

"Sürücüdən asılı olan nədir? Hüquq qaydasına əməl etmək! Yaşamaq və yaşatmaq istəyirsənsə, məsuliyyətli olmalısan".



