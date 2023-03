Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) baş katibinin müavininin kvotasından imtina etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az "Sputnik Armeniya"ya istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vaan Unanyan bu məlumatı təsdiqləyib .

"Bəli, biz KTMT-yə müvafiq təklif təqdim etmişik", - Unanyan bildirib.



