Kremldən AÇIQLAMA: "Bəzi Rusiya vətəndaşlarının Ermənistana girişinə qadağa qoyulmasına münasibətimiz mənfidir"

"Rusiyadan olan deputatların Ermənistana girişinə qadağa qoyulmasına Kreml mənfi münasibət bəsləyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistan hökuməti “Rossiya seqodnya” media qrupunun və RT telekanalının baş redaktoru Marqarita Simonyan və Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin birinci müavini Konstantin Zatulinin, həmçini İrəvanın Zvartnots hava limanında rusiyalı media meneceri və jurnalist Aram Qabrelyanovun Ermənistana girişi qadağan edilib.

