Türkiyəli müğənni Mahsun Kırmızıgül 17 ildən sonra Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

Qeyd edək ki, M. Kırmızıgül martın 12-si paytaxtımızda solo konsert proqramı ilə çıxış edəcək. O, konsertdən əldə ediləcək gəliri Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlər üçün AFAD-a (Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi) ianə edəcək.

