Ərdoğan Prezident seçkilərinin tarixi ilə bağlı qərar imzaladı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident seçkilərinin tarixi ilə bağlı qərar imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən, Türkiyədə Prezident və parlament seçkiləri mayın 14-də keçiriləcək.

Ərdoğan bildirib ki, sabahdan etibarən seçki mərhələsi başlayacaq: "Qərarın xalq və siyasi elita üçün uğurlu olacağına ümid edirəm. Seçkilərin mayın 14-də keçirilməsi ilə bağlı xeyli əvvəldən xalqa məlumat vermişdik. Seçkilərin iyunun 18-də keçirilməməsinin bir sıra obyektiv səbəbləri var. Bunlardan biri də iyunda Həcc ziyarətinin başlamasıdır. Ona görə də seçkilərin tarixini qabağa çəkdik”.

