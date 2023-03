Bakıda silahlı atışmada bu şəxslər yaralanıb - ADLAR

Araşdırmalarla məlum olub ki, hadisədə 2 nəfər xəsarət alıb.

Bu barədə Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, xəsarət alanlar - 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimli, 1983-cü təvəllüdlü Tamerlan Hüseynovdur.

Onlar xəstəxanaya çatdırılıb.

TƏBİB-dən bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan iki nəfər TƏBİB-in tabeliyindəki Kliniki Tibbi Mərkəzin Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilir.



Qeyd edək ki, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsində silahlı insident olub.

Bakıda baş verən silahlı atışmada 3 nəfər yaralanıb - VİDEO / YENİLƏNİB



