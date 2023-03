“Seçki kampaniyası üçün hazırlanan musiqilərin səsləndirilməsi ləğv edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. O bildirib ki, hakim partiya seçki kampaniyasını musiqisiz həyata keçirəcək.

Qeyd edək ki, Ərdoğan Prezident seçkilərinin tarixi ilə bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Türkiyədə Prezident və parlament seçkiləri mayın 14-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.