Ərdən inanılmaz əməl: Arvadını okeana atdı - Qeybdən səs eşitdim ki... / VİDEO

İndoneziya sahilində üzən gəmidə dəhşətli anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmidə olan şəxs arvadını qucağına alaraq dənizə atıb. Qadın göyərtədə oturarkən arxasında olan əri ona yaxınlaşıb. Sonra qəfildən onu qucağına alaraq dənizə atıb. Hadisəni görən digər sərnişinlər dərhal qadının köməyinə qaçıblar. Məhəccərlərdən yapışmağı bacaran qadın suya düşməkdən xilas olub. Sərnişinlərin köməyi ilə o xilas olub.

Ər açıqlamasında bildirib ki, o naməlum yerdən "arvadını dənizə at" səsləri eşitdiyi üçün belə edib. Ərin psixoloji problemlərinin olduğu bildiirlib.

