Məktəbdə qız şagirdlər "ruh çağırdı" - Sonrası qorxunc oldu / Xəsarət alanlar var

Kolombiya şagirdlər “ruh çağırmaq” oyunu oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun zamanı 28 qız şagird qorxudan huşunu itiriblər. Xəstəxanaya çatdırılan şagirdlərdən bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Məlumata görə, oyun zamanı şagirdlər yazılar olan lövhələrin üzərinə əllərini qoyur. Bildirilir ki, bu məktəbdə ilk hadisə deyil. Hər gün azı iki şagird bu oyun səbəbilə huşunu itirir. Valideynlər isə məsələ ilə bağlı məktəb rəhbərliyini ittiham edib.

Bildirilib ki, məktəb rəhbərliyi oyuna mane olmaq üçün tədbir görmür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.