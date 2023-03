Rusiya azərbaycanlını beynəlxalq axtarışa verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, axtarışa verilən şəxs Lənkəran rayon Tükəvilə kənd sakini 39 yaşlı Anar Əliyevdir. O, adam öldürməkdə və oğurluqda təqsirli bilinir.

Bu səbəblə Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları A. Əliyevin saxlanılaraq, istintaqa təhvil verilməsi üçün İnterpol-a müraciət ediblər.

Hazırda A. Əliyev İnterpol xətti ilə “qırmızı bülleten”lə axtarışdadır.

