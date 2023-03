Bu gün Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında silahlı insident yaşanıb, nəticədə 2 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı yaralalanlardan birinin qardaşı hadisə haqqında danışıb.

O bildirib ki, hadisə qardaşı yolu keçən zaman baş verib:

“Kimin vurduğunu bilmirəm. Atəş açan şəxslə aralarında hər hansı ədavətin olduğunu bilmirəm. Hadisə yolu keçən zaman baş verib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.