Bu gün Bakının Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsində silahlı insident baş verib, hadisə nəticəsində iki nəfər güllə yarası alıb.

Metbuat.az silahlı insidentin görüntülərini təqdim edir:

