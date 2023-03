ABŞ Prezidenti Cozef Bayden İrana qarşı birtərəfli sanksiyaların müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda İran əleyhinə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin müddətinin uzadılmasına dair Baydenin imzaladığı sənədlər də əks olunub.

