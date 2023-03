“Seçkinin tarixinin uzadılması siyasi böhranla nəticələnə bilərdi. Bu isə zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına mane ola bilərdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyə vaxt itirə bilməz: “Biz yenidənqurma işlərini sürətlə davam etdirmək üçün seçkilər məsələsini ən qısa müddətdə geridə qoymalıyıq”.

