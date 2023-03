Ançelottidən Mbappe açıqlaması

"Real"ın baş məşqçisi Karlo Ançelotti PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappeni transfer edəcəkləri barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Metbuat.az "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis deyib: “Kilian Mbappenin transferi? Bu sualı mənə bu gün, 3 gündən sonra, 2 aydan sonra da verə bilərsiniz... Amma mən buna heç vaxt cavab verməyəcəyəm".

Mbappenin "Real"a mümkün keçidi ilə bağlı söz-söhbətlər hücumçunun PSJ ilə birlikdə Çempionlar Liqasının hazırkı mövsümündə 1/8 finalda "Bavariya"ya məğlub olmasından (0:1, 0:2) sonra ortaya çıxıb. Paris klubundakı gələcəyini şərh edən fransız, komandanın Liqa 1-də çempion olmasına kömək etmək istədiyini deyib, lakin gələcəkdə harasa transfer olunacağını istisna etməyib. O, 2017-ci ildən PSJ-də oynayır.

