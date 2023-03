Bakının mərkəzindəki silahlı insidentin YENİ GÖRÜNTÜLƏRİ

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakının Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsində silahlı insident baş verib, hadisə nəticəsində iki nəfər güllə yarası alıb. Xəsarət alanlardan biri də, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi, 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriminal hesablaşma ehtimal olunan silahlı insidentin yeni görüntüləri yayılıb.

Qeyd edək ki, Daxili işlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdiyi üçün onların adları açıqlanmır. Onlardan cinayətdə istifadə olunan tapança aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat-axtarış tədbirləri yekunlaşdıqdan sona əlavə məlumat veriləcəkdir.

