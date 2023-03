Dünyaca məşhur müğənni Şakiranın keçmiş sevgilisi Jerard Pike evlənməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pike 9 aylıq sevgilisi Klara Çiya ilə münasibətini rəsmiləşdirir.

Pikenin sevgilisinə evlilik təklif etdiyi bildirilib. Bundan başqa, futbolçu toylarını Klaranın istədiyi kimi sadə şəkildə edəcək.

Qeyd edək ki, Pike ilə Şakira futbolçunun xəyanətinə görə ayrılıb.

