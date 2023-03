Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumla bağlı yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az "MOUZE" teelqram kanalına istinadla bildirir ki, görüntülərdə səfirliyə hücum edən terrorçunun gülləsi bitdikdən sonra İran polisinə avtomatı gəlib götürmələri ilə bağlı göstəriş verdiyi anlar əks olunub.Görüntüləri təqdim edirik:

