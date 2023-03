Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Məmmədov Elçin Əli oğlu – polkovnik

Zahidov Aydın Tofiq oğlu – polkovnik

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Əliyev Əfqan Zaman oğlu – polkovnik

Ağamaliyev Almas Bilal oğlu – polkovnik-leytenant

Bağırov Zaur Hacı oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Elşad Vəli oğlu – polkovnik-leytenant

İldırımov Səxavət Qəfər oğlu – polkovnik-leytenant

Paşayev Azər Qafar oğlu – polkovnik-leytenant

Qubatov Neymət Şərafəddin oğlu – mayor

Mancanov Rasim Abdulkərim oğlu – mayor

Yusubov Etibar Hacımurad oğlu – mayor

Musazadə Turqay Məmməd oğlu – kapitan.

