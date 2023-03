Xalq artisti Aygün Kazımova ilə meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu yenidən bir araya gəliblər.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Kazımova keçmiş duet ortağının sözügedən görüntüsü sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, A.Kazımova və N.Qaraçuxurlu illər əvvəl duet ortağı olub və qalmaqallı şəkildə ayrılıblar. Onlar uzun müddət küsülü qalıblar.

