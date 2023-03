Ukraynanın azadlığı və suverenliyi uğrunda daha bir soydaşımız həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı İlkin Hacıyev Baxmutda gedən ağır döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub. Məlumata görə, İlkin müharibənin ilk günlərindən könüllü olaraq orduya gedib.

Əslən Mingəçevirdən olan İlkin Ukraynanın Vinnitsa şəhərində yaşayıb. Həyat yoldaşı da qaçqın kimi getdiyi Almaniyada bir müddət əvvəl xərçəngdən vəfat edibmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.