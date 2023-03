“Klon” serialında Hade obrazı ilə məşhurlaşan aktrisa Ciovanna Antonelli son paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa ekran işinin Lukası Murilio Benisio ilə birgə layihədəki rəqs səhnəsini 20 il sonra yenidən canlandırıb.

Maraqlı məqam isə Ciovannanın rəqs geyimini mətbəx əşyaları ilə əvəz etməsi olub.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.