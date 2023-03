Müğənni Şəbnəm Tovuzlu "Həmin Zaur" verilişində qonaq olarkən valideyinlərindən söz açıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Şəbnəm atasının sağ olduğunu, amma bir yaşı olarkən anasının yanaraq faciəvi şəkildə öldüyünü bildirib.

