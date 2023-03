“Azərsu” ASC içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinin artırılması ilə bağlı Tarif (Qiymət) Şurasına müraciət etməyib və belə bir müraciət nəzərdə tutulmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun açıqlamasında bildirilir.

"Hazırda içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tarifləri Şuranın 30 yanvar 2021-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir", - deyə səhmdar cəmiyyəti bəyan edib.

