Rusiya Ukraynada ələ keçirdiyi silahları İrana verdi

Rusiya Ukraynada döyüşlərdə ələ keçirdiyi ABŞ istehsalı bəzi silahları İrana verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası ABŞ hökumətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, İran bu silahların texnologiyalarını öyrənərək, öz silahlarının hazırlanmasında istifadə etmək istəyir. İddialara görə, Rusiya Ukraynada ABŞ və NATO ölkələrinin təmin etdiyi bir çox silah və sistemlərini, xüsusilə Javelin tank əleyhinə sistemləri və Stinger hava hücumundan müdafiə sistemlərini ələ keçirib.

Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Departamenti Ukraynaya tədarük edilən silahların müxtəlif qrupların əlinə keçməməsi və sui-istifadə edilməməsi üçün işçi qrupu yaratmışdı.

